Paulo Fonseca ha detto sì alla Roma, ora si attende solo il via libera dello Shakhtar. La dirigenza giallorossa, beccata ieri a Fiumicino di ritorno da Madrid, lavorerà in queste ore per eliminare la clausola rescissoria da 5 milioni e ufficializzare il portoghese entro l'inizio della prossima settimana.