Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla dopo il pareggio per 2-2 contro l'Athletic Bilbao: "Abbiamo fatto qualche cambio rispetto alla partita precedente, anche in vista della gara di domenica contro il Real. Ci sono state diverse cose positive, in particolare il coraggio. Abbiamo avuto maggiore possesso palla rispetto alla gara con il Lille, ma è evidente che abbiamo commesso degli errori nella prima fase di costruzione, migliorando nel secondo tempo. Tanti aspetti positivi, altri meno, sui quali dobbiamo lavorare".