Durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche di Daniele De Rossi e di come si sarebbe trovato nel suo modulo di gioco: "A me piace costruire il gioco dal basso ed il miglior De Rossi si sarebbe integrato bene nel nostro gioco. Certo, ora è in età avanzata e non più al 100%, ma al top lo abbiamo apprezzato tutti".