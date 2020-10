Dopo il pareggio contro la Juventus, la Roma domani sera (ore 20.45) sarà in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese di Gotti. Ecco le parole di Fonseca in conferenzaÈ un buon giocatore ma non voglio parlare perché non è un nostro giocatore adesso. Parlo solo di chi è in squadra.Confermerà in blocco la squadra vista contro la Juve o farà qualche cambio?Non posso dire sempre la squadra che giocherà domani. Non penso di cambiare molto, vediamo domani.Sì, perché ha giocato sempre ed è uno di quelli che ha imparato di più nell’ultima stagione. È stato ed è importante per la squadra, non c’è nessun problema con lui. Se l’agente pensa che questa è la forma corretta e se pensa che può farmi pressione con questa dichiarazione, ha sbagliato. Diawara è stato molto importante e lo è, è importante per me e sta lavorando bene.No, ho fiducia di tutti quelli che sono qui. Ne ho già parlato dopo la partita, non ho altro da dire.Di mercato non parlo, abbiamo pochi giorni per chiudere. Ora non ne parlo.Può farlo in diverse zone, l’ha fatto bene da centrale contro la Juventus. Può fare diverse posizioni molto bene, ha fatto un’ottima partita contro la Juve.È vero che abbiamo fatto buone partite contro le grandi squadre. Abbiamo fatto più che creare situazioni per vincere le partite. Non è facile trovare chiare situazioni da gol come abbiamo fatto con le big. Quello che manca è fare gol, chiudere le situazioni che abbiamo creato.Rick ha giocato bene, Santon ha giocato molto bene e c’è anche Bruno che è più offensivo. Un titolare non c’è. Bruno ha iniziato a lavorare con noi pochi giorni fa, non è nel miglior momento fisico, dobbiamo aspettare ancora un po’. Karsdorp ha fatto lavoro individuale ma sta recuperando.È una partita totalmente diversa, ci aspettiamo una squadra che difende basso senza spazio tra le linee. La profondità sarà un momento importante per noi, per cercare gli spazi e attaccare la porta. Ma è una partita di pazienza, in cui dobbiamo scegliere il miglior momento per attaccare gli spazi. È una partita diversa, tutte le grandi squadre hanno avuto difficoltà a Udine perché difendono bassi e pronti a uscire velocemente in contropiede.Di tutti i giocatori, mi aspetto che tutti possano fare gol. La verità è che abbiamo sempre creato, non è importante chi fa gol ma che la squadra concretizzi le opportunità che crea. È una conseguenza naturale, gli attaccanti inizieranno a fare gol.Il mercato aperto non è mai facile da affrontare per gli allenatori, io sono uno che vuole che il mercato chiuda perché poi è più facile lavorare con la squadra. In questo momento siamo vicini alla chiusura, poi sarà più facile lavorare con tutti i giocatori.