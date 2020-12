Una gara inutile per la Roma ai fini della classifica, visto il primo posto nel girone. Così sono altri i temi toccati da Fonseca in conferenza stampaPenso che per il Bologna sarà pronto per giocare. La cosa più importante è quello che Pellegrini sa, lui sa di aver fatto una bellissima partita con il Sassuolo. Deve rimanere concentrato e giocare bene come abitualmente fa. Tutte le critiche sono possibili, ma un giocatore romanista, che dà sempre tutto per la squadra, che vive la Roma in modo diverso va visto come un esempio, è uno dei capitani. E’ difficile comprendere perchè manca la sensibilità per capire quanto Pellegrini lavora per la Roma e quanto ama la Roma.Io non voglio cercare scuse, ma è una questione di sensibilità. È difficile capire perché le squadre che giocano l’Europa League non hanno protezione, è difficile capire per me il perché giocando di giovedì abbiamo avuto la partita contro il Sassuolo alle 15 ed è difficile per me capire perché la partita tra Fiorentina e Sampdoria è di lunedì e le squadre che giocano di giovedì non possono farlo. Come succede in questo fine settimana in cui giochiamo domani, abbiamo il viaggio, arriviamo tardi e dopo non si gioca lunedì. È una questione di sensibilità e di protezione dei giocatori, è difficile recuperare e penso che dovremo avere più attenzione a chi gioca l’Europa LeagueSì, domani inizierà la partita Milanese e vogliamo avere l’opportunità di farne giocare altri a gara in corso. E’ un’opportunità per far migliorare la condizione fisica ad alcuni giocatori come Smalling e Diawara. E’ un’opportunità anche per visionare qualche ragazzo della primavera.Abbiamo visto giocare il nuovo allenatore, ha un sistema diverso. Quello che ho visto è che la squadra sta meglio, ha un’altra identità, difende meglio. Questo allenatore sta facendo un buon lavoro, ha bisogno di tempo ma si vede che la squadra è diversaPedro domani giocherà, non potrà esserci in Serie A. Ha una grande influenza sul gruppo e sui giovani, ha un grande entusiasmo in allenamento: non è una cosa scontata avere un giocatore come lui, che nonostante l’esperienza ha questa grande motivazione. E’ un esempio per tutti.