Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai giallorossi per 4-2 contro il Sassuolo: "A mia moglie piace molto stare a Roma, le piace la città e gli piacciono le persone. Io ho parlato tanto con Dzeko a inizio stagione, è un giocatore importantissimo per noi, è motivato, ha fatto un gol oggi ma ne poteva fare altri, è un giocatore grandissimo. Pellegrini? Noi abbiamo cambiato qualcosa, Pellegrini ha giocato più avanti e con Veretout e Mikhytarian abbiamo la possibilità di tenere la palla, tutti hanno fatto una bella partita. Il pressing è importante e oggi l'abbiamo fatto molto bene. La squadra ha la capacità di pressare alto e oggi l'ha fatto molto bene, rischiando meno in difesa".