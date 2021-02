L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. Inevitabile la solita domanda sul ballottaggio tra Dzeko e Borja Mayoral: "Potete chiedermelo a ogni conferenza, la mia risposta sarà sempre la stessa, non ne parlo più. Vedremo domani chi giocherà, ma sono io che decido, io che preparo la squadra, io che scelgo se e quando possono giocare insieme. Non mi faccio influenzare da quello che si dice o si scrive".



Sulle altre scelte di formazione: "Pedro è a disposizione, è pronto, El Shaarawy no. Non è pronto fisicamente per giocare, stiamo lavorando per farlo tornare prima possibile perché non ha ancora la condizione ideale. Kumbulla ha avuto un problema in allenamento, vediamo come sta, se non ce la farà Cristante è una soluzione. Bryan a Torino non ha fatto il trequartista, lui però può fare tanti ruoli. È molto intelligente, ovunque gioca capisce bene cosa deve fare.



Sulla sua situazione: "Non mi sento più stimato fuori, mi fanno piacere i complimenti, soprattutto dei miei colleghi, ma mi sento stimato anche qui. Cosa chiedo alla squadra? Serve maggiore cattiveria e non nelle proteste arbitrali, non è da quello che si giudica l’aggressività. I troppi gol presi sono un problema collettivo, non solo dei tre centrali. Stiamo lavorando per risolverlo".