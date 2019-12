Al termine del 2-2 con il Wolfsberger, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Sky: "Obiettivo raggiunto, ma non è stato una buona partita. Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, pensavamo di aver già vinto in partenza. Abbiamo sbagliato molto, non sono soddisfatto. Per me non è facile accettare questo risultato, loro hanno giocato bene, senza pressione. Dobbiamo saper gestire il ritmo della gara, con Pellegrini e Zaniolo abbiamo giocato meglio. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, non siamo riusciti ad uscire dalla prima pressione. Vincere l'Europa League? Con quest'atteggiamento è difficile. Ora pensiamo alla prossima partita, al sorteggio ci sono tante squadre forti".