Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla ai microfoni di Sky dopo il successo della sua squadra nei confronti del Milan.



"Una prova convincente, abbiamo creato tante occasioni. Ha ripreso a correre la sua squadra. I giocatori hanno fatto una bellissima partita, hanno lottato molto".



"Se la critica di Capello può essere uno stimolo per un giovane come Zaniolo? Penso che non lo influenzi, ma è vero che ha fatto una bellissima partita. Ha fatto un gol importante per noi e abbiamo conquistato tre punti molto importanti".



"Perché non è entrato Florenzi? Perché quando Spinazzola ha detto che necessitava il cambio ho pensato che con un giocatore come Leao a sinistra avevamo bisogno di un giocatore veloce come Cetin".