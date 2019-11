Intervenuto ai microfoni della Bild, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha dichiarato: "Il rigore dell'andata? Non è accettabile non avere il Var in una simile competizione. Stasera, come accade sempre in Germania, lo stadio sarà molto caldo. Il Gladbach è primo in un campionato molto forte. Giocano con molti moduli, sono imprevedibili".



SU COSA GLI PIACE DI QUESTA ROMA - "Mi piace l'atteggiamento. Abbiamo tanti infortuni, devo cambiare la squadra molte volte, ma tutti sono qui per combattere. Dzeko? Non ho parole per lui, è un vero professionista. Lavora molto per la squadra".