Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta 3-0 contro il Brescia: "A volte è necessario alzare la voce, nel primo tempo non abbiamo giocato con grande aggressività. La squadra era molto lenta, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio".



STILE IN QUESTI MOMENTI? - "Dipende dalla situazione, a volte mi arrabbio un po', a volte spiego ai giocatori quello che devono migliorare".



SUL GIOCO PALLA A TERRA - "Abbiamo sempre bisogno di migliorare, è vero che oggi abbiamo fatto gol su palle inattive, ma la squadra ha avuto altre situazioni per segnare".



SU PELLEGRINI E ZANIOLO - "Possono giocare in diverse posizioni, è stato il primo match di Pellegrini dopo lo stop ma ha giocato bene".



SULLA FASE DIFENSIVA - "Penso che è il nostro miglior periodo, grazie anche a Mancini. Abbiamo avuto maggiore sicurezza difensiva, è importante anche Diawara".



SU FLORENZI - "Sui calci d'angolo lavoriamo sempre prima della partita, abbiamo uomini forti per questo tipo di gioco. Florenzi ha fatto una buona partita, può giocare in diverse posizioni. Dipende dai momenti. Io non ho bisogno di spiegare le scelte, a volte posso farlo ma non ho bisogno di parlare con Florenzi".