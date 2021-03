Pauloha analizzato così a Sky Sport la sconfitta della sua Roma contro il Napoli nel posticipo di oggi: ". Nel primo tempo ho visto una squadra senza coraggio e senza mentalità, mentre ho visto una squadra diversa nel secondo tempo. Lì abbiamo voluto avere l’iniziativa ed è stato diverso, nel primo tempo è mancato coraggio".- ". Quando hai paura di perdere e di giocare è difficile. Il secondo tempo è la dimostrazione che questa squadra può giocare ma non puoi entrare così. Se la squadra non gioca come nel secondo tempo… Posso dire che abbiamo capacità, ma solo nel secondo tempo abbiamo giocato in attacco e con la palla, con un altro atteggiamento".- "E’ una questione di atteggiamento. Nel primo tempo non mi sembrava che la squadra volesse giocare. Nel secondo tempo è cambiato tutto. Per me è una questione di atteggiamento, con questo non dico che io non sono responsabile".- "Ovviamente ne parliamo, non è facile pressare alto il Napoli. E’ difficile da spiegare. Non vincere gli scontri diretti crea ansia alla squadra, ma solo noi possiamo cambiare questo. Avere il coraggio e l’atteggiamento giusto è la cosa migliore. Poi possiamo perdere, ma non possiamo accettare di non avere coraggio".- "Penso che il principale problema del primo tempo è che abbiamo lasciato arrivare la palla nel corridoio, principalmente destro, senza pressione. Poi abbassandoci loro avevano spazio per girare la palla. E’ stata una partita senza grandi opportunità. E’ mancata l’aggressività nel corridoio".- "Non abbiamo molto tempo per preparare le partite. Le prepariamo spesso in un giorno. E’ un mio compito, magari io manco qui, ma abbiamo bisogno di capire che contro queste squadre se non abbiamo atteggiamento e voglia di vincere è tutto più difficile. Magari sono io che manco in questi momenti a livello di motivazione".