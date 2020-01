L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio: “Per noi è bellissimo vedere l’appoggio dei nostri tifosi romanisti, sono molto contento di vedere il loro sostegno perché per noi è importantissimo. In tutti i momenti i nostri tifosi hanno fatto sempre un bel tifo, in questo momento noi dobbiamo lottare per loro e fare una buona partita perché loro meritano il nostro impegno".



Sulle condizioni della rosa: "Perotti e Pastore sono in condizione e saranno convocati e andranno in panchina. La squadra sta bene, è fiduciosa e motivata, possiamo fare una buona gara. Sono ottimista per Diawara, saranno importanti i prossimi giorni. Adesso non c'è bisogno che si operi, sta migliorando. Domani giocherà Cristante, è vero che non ha una condizione ideale, ma non abbiamo altre posizioni. Se Mancini gioca come centrocampista non è la stessa cosa".



Sul sistema di gioco: "Domani giochiamo a 4 in difesa, niente linea a 3. Il derby non si gioca ma si vince? Secondo me chi gioca meglio ha più possibilità di vincere, speriamo che ci aiuti anche la buona sorte. Una squadra che domina la partita, che ha iniziativa e che ha coraggio sta sempre più vicina alla vittoria, poi può anche non accadere ma credo in questo".



Su Kluivert: "Sta meglio rispetto all'ultima partita, Kluivert è reduce da un infortunio ed è stato costretto a giocare a causa delle defezioni di Perotti e Zaniolo, era molto stanco dopo l'ultima partita, non è facile giocare 90' dopo 2-3 allenamenti, non avevamo soluzioni e non ha giocato bene. Ho parlato con lui, era molto stanco ma questa settimana ha recuperato e penso che domani lo vedremo in maniera diversa".



Sullo striscione contro Zaniolo: "Chi ha fatto quello striscione non è un tifoso, non è una persona che ama il calcio. Lazio più forte? Così dice la classifica, sono terzi e noi siamo quarti, dovremo dimostrare in campo che siamo forti anche noi".



Sul mercato e l'affare Carles Perez: "Fonseca non è arrabbiato con Petrachi o con altri, sto lavorando con lui e Fienga per portare migliori soluzioni nell'organico, lavoriamo sempre tutti insieme e sono molto fiducioso che alla fine del mercato avremo i giocatori di cui abbiamo bisogno, stiamo lavorando ogni giorno per la miglior soluzione".