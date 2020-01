Paulo Fonseca, allenatore della Roma ha parlato a Sky Sport al termine del derby pareggiato contro la Lazio: "L'errore di Pau Lopez? Un episodio infelice, ma Pau è un grande portiere. Non ho parlato con lui, è una situazione che può accadere. Pau Lopez ha fatto molto bene in altre partite".



RISULTATO - "Sì, sono triste, perché quello che i ragazzi hanno fatto mi rende orgoglioso. Abbiamo fatto una bellissima partita contro una grande squadra. Se vediamo i numeri della partita sono incredibili, abbiamo giocato con coraggio, sempre nella metà campo offensiva, creando situaizoni da gol. Giocando così è più facile credere in questa squadra. I ragazzi avrebbero meritato un altro risultato".



UNDER E KLUIVERT - "Hanno lavorato molto e li voglio così. È importante per la squadra che loro difendano in questo modo, hanno fatto una bellissima partita, come gli altri compagni".



DUELLO SPINAZZOLA-LAZZARI - "Abbiamo giocato con Spinazzola più alto e con Santon che rimaneva basso per impostare a tre. La posizione di Kluivert è stata molto importante e Ünder ha creato spazio dall'altra parte. I calciatori hanno capito il gioco che voglio portare, non è facile creare situazioni contro la Lazio, una squadra che si abbassa molto, ma noi abbiamo fatto bene, ci è mancato soltanto il gol".