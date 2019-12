Fonseca è stato chiaro chiedendo alla proprietà di aggiustare tutti i tre reparti: difesa, centrocampo e attacco. Come riporta il Messaggero La Roma in queste ore sta cercando qualcuno che possa dare una mano a far rifiatare Dzeko, ma al momento i nomi sul taccuino del direttore sportivo sono soltanto tre: Mariano Diaz, Moise Kean e Andrea Pinamonti (Petagna non interessa al tecnico).



L’attaccante del Real Madrid rappresenta la soluzione più realistica perché Zidane in questa prima parte della stagione non lo ha mai convocato, le merengues se ne priverebbero volentieri e la Roma sarebbe pronta ad accoglierlo se non fosse per l’ingaggio di 4,5 milioni. L’operazione potrebbe andare in porto solo se a Trigoria fossero disposti a sborsare la metà dello stipendio (2,2 milioni), gli stessi che attualmente percepisce Kalinic.