Alla viglia della gara con la Fiorentina l'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa: "Affronteremo una squadra forte, hanno fatto un mercato importante prendendo giocatori di qualità e d'esperienza. Hanno tante soluzioni e giocano molto bene, non sarà una gara semplice. Noi stiamo bene, siamo cresciuto rispetto all'anno scorso e ci conosciamo di più: abbiamo fiducia nel nostro gioco. Vogliamo fare meglio della stagione passata, anche se le favorite per lo scudetto restano Juve e Inter".



SCELTE - "In difesa siamo un po' corti, ho già deciso chi saranno i tre per domani. Sono contento di come stiamo giocando, facciamo molto possesso palla e usciamo bene dall'area. Il nuovo ds? Non ne voglio parlare, io penso solo al campo. Smalling dobbiamo valutarlo, vediamo se riuscirà ad esserci. Villar sta bene ed è pronto, può partire dall'inizio. Perez si è allenato individualmente, ma domani sarà con il resto della squadra".