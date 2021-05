Alla vigilia della partita tra Roma e Inter di domani sera (fischio d'inizio ore 20:45), Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare la sfida che precede il derby di sabato prossimo. L'obiettivo è quello di blindare il settimo posto dagli attacchi del Sassuolo.Quello che posso dire è che sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento, sono due ragazzi con qualità, il futuro non lo so. Sono molto soddisfatto.Tempo fa ci fece intendere che già aveva indicato un percorso alla società, che tipo di consiglio ha dato? Io non sarò l'allenatore della prossima stagione ma Borja è un giovane, non è facile fare 17 gol e assist, sta facendo una buona stagione ma è una decisione per la società.Il bilancio dobbiamo farlo alla fine della stagione, siamo arrivati in semifinale ma solo alla fine faremo bilanci.E' un modulo che a me piace usare, non abbiamo cambiato perché fino a marzo la squadra stava bene poi si sono infortunati i giocatori e non abbiamo potuto cambiare molto.Vediamo che succede nella prossima partita, voglio continuare a tre, domani Mancini giocherà come difensore centrale.Penso che non è stato volontario, arrivare in semifinale è importante e i ragazzi hanno incoscientemente pensato in Europa League e meno in campionato.Io sono così, penso che l'immagine è importante ma sono così, non posso dire più di questo.Inter è una grandissima squadra, devo fargli i complimenti per lo scudetto ma è una squadra senza pressioni ma che può essere pericolosa. In tutti i momenti penso che abbiamo visto un'Inter forte, mi aspetto una partita difficileDomani avremo El Shaarawy, Peres e Villar