, bravo a rimotivare giocatori che avevano già un piede e mezzo fuori Trigoria. Il carisma del portoghese e i continui colloqui con alcuni senatori hanno riportato il sorriso su molti volti anche se non basterà per impedire partenze. Servono rinnovi, adeguamenti e certezze. A quello non può pensarci di certo Fonseca.Il caso più emblematico riguarda ildopo le bacchettate pubbliche dei due in conferenza stampa.stagionale. Ora Nicolò vuole legarsi alla Roma ed entro Ferragosto spera finalmente di poter firmare ilIl prossimo anno si vedrà.e sorriso a 32 denti abbondantemente ritrovato.Il bosniaco, però, è stanco dell’atteggiamento del club nerazzuro e. Nel frattempotanto da convincere un anno e mezzo fa il marito a dire no al Chelsea. Anche in questo casoIl capitano silenzioso balla ancora tra il ruolo di terzino (dove Fonseca gradirebbe uno tra) e quello da esterno alto dove si gioca un posto con. Per oraAltri due Under 30 rigenerati dalla cura Fonseca. Il serbo era a un passo dall’addio, ma in questi mesi ha rifiutato diverse destinazioni e si è convinto a voler restare a Roma fino alla scadenza del contratto. L’argentino ha mostrato progressi nelle prime uscite e offre a Fonseca un ventaglio di ruoli: da trequartista a regista., ma per i miracoli Fonseca ancora non si è attrezzato. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com