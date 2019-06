Sono ore caldissime per quello che sarà il nuovo allenatore della Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero non esiste alcuna clausola rescissoria nel contratto di Paulo Fonseca con lo Shakthar Donetsk. Il problema è invece legato al suo ingaggio perché l'allenatore si era impegnato con il club ​a versare in caso di addio il totale del compenso che avrebbe ricevuto restando in Ucraina fino alla scadenza del contratto, circa 3 milioni.