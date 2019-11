Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: "Abbiamo iniziato bene la partita, abbiamo fatto un bellissimo gol, poi abbiamo sbagliato il rigore e la squadra ha risentito di questo momento. Abbiamo perso l'aggressività ed è normale che il Napoli ha reagito. Nell'intervallo abbiamo detto che dovevamo continuare a pressare, abbiamo fatto un grande secondo tempo".



Su Zaniolo: Non solo Zaniolo, ma tutta la squadra sta capendo che insieme stiamo diventando più forti. Ad esempio Dzeko non ha segnato, ma ha lavorato tanto a livello difensivo per la squadra.



Sulla classifica dei giallorossi: "Devo dire che non abbiamo vinto niente, dobbiamo solo pensare alla prossima partita. Siamo in una posizione giusta in classifica, ma la cosa più importante è la prossima partita".



Su Mancini: "Gianluca dà equilibrio alla squadra, è un giocatore intelligente tatticamente. Sta facendo un lavoro importante per la squadra".