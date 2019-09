Esattamente un anno fa, a metà settembre del 2018, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma era una delle squadre che correva di meno in Serie A. Il gruppo di Di Francesco – poi decimato dagli infortuni – era terzultimo per chilometri percorsi, e aveva fatto meglio soltanto di Udinese e Sampdoria.



Adesso invece, dopo le prime due giornate, la storia è cambiata. Perché la Roma è ottava nella classifica dei chilometri macinati dopo 180’ e tra le big ha davanti soltanto la Juventus di Sarri e l’Inter di Conte, due maestri (anche) della preparazione atletica.



Dopo due gare di campionato, la formazione di Fonseca è a 107.598 e le distanze con la Juventus (107.685) e la stessa Inter (108.212) sono minime. A guidare la classifica c’è il Parma, mentre Napoli e Milan sono fuori dalle prime. I miglioramenti non finiscono qui: nel 2018 nei primi venti calciatori per numero di chilometri c’era il solo De Rossi, ultimo, con 10.944. Nel 2019, invece, ci sono Cristante e Pellegrini, rispettivamente ottavo (11.57) e undicesimo (11.508).