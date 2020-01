Paolo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto a Rai Sport al termine della sfida contro il Parma: "Abbiamo giocato per vincere, con la Juve sarà difficile. La squadra ha difeso bene, nella ripresa abbiamo segnato dopo le occasioni del primo tempo. Mi è piaciuto Kalinic, così come Cristiante: Nikola è stato tra i migliori. Cristante difensore centrale mi è piaciuto, abbiamo controllato l contropiede. Non so se lo useremo ancora, ma è un'opzione. Pellegrini è un professionista, per noi è importantissimo. Dedichiamo questa vittoria a Zaniolo, sentiamo la sua mancanza. Mercato? Non parlo di nessuno, non sono arrivati né Politano né Ibanez. Politano è un bravo giocatore".