Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il primo ko stagionale: "Noi giochiamo in maniera diversa rispetto agli altri, l'Atalanta ha meritato la vittoria. Hanno giocato bene, marcando a uomo a tutto campo, noi non siamo riusciti. Non abbiamo mai controllato la palla, è difficile giocare con una marcatura così. Nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che dovevamo fare".



SULL'OCCASIONE DI ZANIOLO - "Abbiamo avuto alcune opportunità, ma loro hanno fatto contropiedi pericolosi. Sono sincero, non abbiamo fatto una buona partita".



SUL GOL DI DE ROON - "Devo riguardare l'azione, non abbiamo fatto ciò che dovevamo. Nel primo gol abbiamo perso la palla in fase di costruzione".