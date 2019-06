Tutte le strade ormai portano a Paulo Fonseca, che al momento sembrerebbe essere l’indiziato numero uno per ricoprire il ruolo di allenatore della Roma. Il tecnico dello Shakhtar ha parlato ai microfoni del network ucraino ProFutbol, riguardo un suo possibile cambio di panchina per il prossimo anno. Queste le parole del portoghese: “Nel calcio possono succedere tante cose, l’unica certezza è che non andrò alla Dinamo altrimenti mia moglie si incazza“