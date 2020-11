Intervenuto a Sky, Paulo Fonseca ha dichiarato: "La missione principale è vincere, è una partita importante per noi, è importante fare tre punti. Non possiamo pensare all'andata contro il Cluj, sarà una partita difficile ma vogliamo i tre punti".



SUL MODULO - "Difesa a quattro? E' una possibilità, vedremo domani, in questo momento mancano tanti difensori centrali. Calafiori sarà titolare".



SU DZEKO - "Si è allenato solo per due giorni, senza grande intensità, ma a casa non si è fermato. Penso di fargli giocare qualche spezzone di partita e fare poi valutazioni per la partita contro il Napoli".