Paulonell'intervento a Sky Sport ha parlato della sconfitta di Cagliari:“Non è stata una questione di atteggiamento come contro il Torino, abbiamo lottato ma abbiamo preso gol dopo appena 4’, la squadra ha reagito bene e ha giocato con intensità con un Cagliari più basso. Abbiamo cercato di essere più vicino all’area del Cagliari, nella ripresa hanno fatto due gol ed è stato più complicato. Rispetto alla gara contro il Torino, abbiamo dimostrato un altro atteggiamento”.“Ha fatto una buonissima partita, la squadra è stata al sicuro con Chris. Era importante fallo giocare almeno 45’, penso abbia disputato una buona gara in vista del Manchester United. Non ho avuto modo di dare minutaggio a tutti gli infortunati, però è stato importante far giocare Smalling e Spinazzola”.“Vediamo, è una possibilità. Cristante ha giocato sempre in mezzo, Smalling ha giocato sempre in mezzo ma non abbiamo la possibilità di farli giocare nel ruolo, uno giocherà a destra”.“Sono sempre stato esame, sono focalizzato sul mio lavoro. La partita contro il Manchester United è molto importante e penso solo a questa”.“Il Manchester United è molto forte in contropiede, però dobbiamo pensare che non possiamo andare lì solo per difenderci. Sarà importante avere la palla, non lasciarli costruire e ovviamente vogliamo difendere tutti bene. Se pensiamo a difenderci solo, sarà molto difficile. La squadra deve dimostrare personalità”.