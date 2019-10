Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla alla vigilia della sfida con il Milan, fissata all'Olimpico per domani sera: "Mancini a centrocampo? Sì è possibile, non abbiamo molte alternative in questo momento. Ha fatto una buona prestazione, non c'è la necessità di cambiare. Squadra stanca? Sì, dati alla mano contro il Borussia è stata la partita in cui abbiamo corso di più, su un terreno pesante. La mia preoccupazione in questo momento è recuperare i calciatori da un punto di vista fisico, per averli al meglio contro il Milan che sarà più fresco di noi".



SU PASTORE E PEROTTI - "Per quanto riguarda Perotti: si allena già da un po' con noi, è pronto per giocare anche se non so se può giocare per 90 minuti. In questo momento in cui giochiamo diverse partite in poco tempo, vorrei fare turn-over ma non posso. È vero che Pastore ha già giocato due partite consecutive, ma non abbiamo calciatori per far riposare tutti".



CENTROCAMPISTI IN PROVA - "Non voglio parlare di questa questione, parlo di un giocatore solo quando fa parte della rosa. La mia concentrazione ora è destinata interamente alla partita contro il Milan".



FUZATO - "Confesso che la convocazione di Fuzato è stata una sorpresa per tutti noi, una bella sorpresa. Ho già parlato della bontà del preparatore dei portieri, Savorani. Questa convocazione è motivo di orgoglio per tutti noi".



MKHITARYAN E UNDER - "Mkhitaryan non si allena ancora con noi, mentre Under riprende in gruppo oggi, probabilmente contro il Milan non ci sarà, ma dalla prossima può tornare".



CAPELLO E ZANIOLO - "Sinceramente non ho ascoltato le dichiarazioni o visto in tv l'episodio, quindi non voglio commentare. Mi limito a dire che qui alla Roma crediamo tutti nelle capacità di Zaniolo, ha un talento immenso e straordinario. Deve continuare a lavorare per crescere. Dal primo giorni in cui sono arrivato, Zaniolo si è sempre comportato in modo molto professionale, dando tutto in allenamento".