Ecco le parole di Fonseca alla vigilia di Roma-Udinese



Under è pronto per domani?



Sì, si è allenato con la squadrs negli ultimi giorni ed è pronto a tornare con noi



Udinese reduce da 7 gol con l'Atalanta, che avversario vi aspettate di trovare?



Non guardiamo quel match, l'Udinese è più forte di quello che abbiamo visto. Ha la difesa migliore del campionato ed è molto forte in contropiede. Mi aspetto una gara molto difficile. Mi aspetto ovviamente una gara più serrata rispetto a quella col Milan, loro si difenderanno di più.



Come nasce l'intuizione Mancini a centrocampo?



In una situazione di emergenza ci serviva un giocatore aggressivo ma pure uno forte a livello difensivo. E penso che Mancini è forte in questo. Era la migliore soluzione.



Cosa sta mancando Florenzi? Non è nel suo momento migliore?



E' il nostro capitano e si allena sempre bene, ma nelle ultime due gare ho pensato ad altre soluzioni per il bene della squadra. Giocherà di sicuro in futuro. Florenzi non è un problema.



Kolarov può riposare, e Mkhitaryan come sta?



No Kolarov ora non può riposare così come gli altri titolari. Non cambierò molto, la squadra ha giocato bene le ultime due e mi sento di confermarli. L'armeno ha un processo un po' più lento, lo aspettiamo.



Con Under che soluzione ha in più?



Cengiz torna, ma non giocherà dal primo minuto. Non è ancora in condizione, lui può giocare sia sull'esterno che più dentro al campo.



Pastore ha detto che lei li sta convincendo di essere forti. Sta lavorando molto sulla testa?



Io non avevo visto ambizione contro la Sampdoria e ho parlato di questo con la squadra. Bisogna cambiare la mentalità, chi gioca con questo club non può pensarla diversamente. Hanno capito che è necessario lottare e avere l'ambizione di vincere sempre. Ad oggi non abbiamo vinto ancora niente, è pericoloso accontentarsi. Battere il Milan deve essere normale.



Domani affronterà per la prima volta un tecnico straniero. La Serie A se la aspettava così difficile? Si aspettava il Napoli dietro l'Atalanta?



Questo campionato è molto molto difficile. Tutte le squadre qui hanno qualità, e l'ultima in classifica può vincere con la prima o metterla in difficoltà. Noi siamo più forti di altri, ma resta comunque difficile vincere ogni partita. Bisogna sempre giocare al 100%.