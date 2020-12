Ecco le parole in conferenza stampa di Fonseca alla vigilia di Roma-CagliariSì, farò qualche cambio per poter vincere questa partita importante per noi.Vediamo domani, qualcuno di loro ci saràNon possiamo fare questa valutazione, dobbiamo fare partita dopo partita. Se pensiamo alle gare con Napoli e Atalanta il problema c’è, ma stiamo migliorando per migliorare la nostra prestazione difensiva in tutti i momenti della partita.Qui quando sbagliamo sbagliamo tutti, e principalmente io. Ho totale fiducia nei nostri portieri.​E’ normale che Chris non sia nella forma migliore, è tornato adesso e ha giocato due partite ma sta migliorando. Questa cosa della difesa a 3 non è vera, in tante partite ha giocato sempre bene.Quando non vinciamo siamo tutti di malumore, stiamo lavorando tutti insieme per vincere la gara di domani​Pedro non ha alcun problema fisico, domani giocheràUna buona reazione, loro hanno capito quello che io ho detto.Non faccio sempre i cambi dopo 70 o 75 minuti, cambio in funzione di ciò che penso sia meglio per la partita.Non giocherà domani