Dopo aver parlato in conferenza stampa, Paulo Fonseca è intervenuto anche ai microfoni di Sky. Le sue dichiarazioni:è importante capire cosa dobbiamo migliorare, senza drammi e depressione. La squadra ha capito e non ho dubbi che la squadra continui con fiducia nella nostra identità"."Per me è chiaro quello che è successo. Abbiamo avuto un piccolo problema difensivo. Il Napoli non ha creato molte situazioni per segnare nel primo tempo, ma questo problema ha destabilizzato la squadra, poi è mancato coraggio per fare il nostro gioco offensivo"."Sì, in certe posizioni non possiamo cambiare molto, ad esempio non abbiamo difensori centrali, ma in altre posizioni cambieremo. Questo perché 72 ore dopo abbiamo una partita importante col Sassuolo e perché ho fiducia nei giocatori. Tutti hanno giocato bene. Faremo qualche cambio sempre con l'intenzione di vincere questa partita"."Veretout ha fatto gli esami: non ha lesioni, ma un fastidio. Mancini ha una piccola lesione che aveva prima della partita col Napoli, l'ho fatto giocare correndo un rischio ma non è peggiorato. Penso che in pochi giorni Mancini possa rientrare, magari non col Sassuolo ma dopo. Smalling ha un piccolo dolore al ginocchio, vediamo. Kumbulla e Fazio sono tornati adesso dopo il Covid, sono stati fermi per tanto tempo e non sono nella migliore condizione fisica per giocare"."Sono sempre in contatto col presidente. Stiamo parlando di ciò che può succedere quando riapre il mercato. Vediamo quello che possiamo fare per migliorare la squadra"."Ho parlato solo 2-3 minuti con il presidente, ma va tutto bene".