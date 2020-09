L’avventura di Paulo Fonseca alla Roma potrebbe essere già al capolinea. Ne sono convinti i betting analyst che hanno aperto una scommessa sull’addio dell’allenatore portoghese entro Natale (25/12/2020). A smuovere i bookmaker, che offrono tale eventualità a 2,75, riporta Agipronews, hanno pensato i malumori dell’ambiente giallorosso dopo il pareggio in casa del Verona alla prima giornata di Serie A. Non per il risultato in sé, ma per le considerazioni sul caso Dzeko, rimasto in panchina per tutta la partita, e il clima non idilliaco attorno a Fonseca, che tra l’altro sta ancora aspettando risposte dal calciomercato.