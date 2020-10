Alla vigilia della sfida con il Benevento, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa: "Pellegrini può giocare in varie posizioni, con l'Hellas ha fatto il trequartista ma può giocare anche da mediano. Nelle prime tre partite ha fatto molto bene, è importante per noi".



SU FLORENZI - "Volevo rimanesse, in questo sistema poteva essere utile. Ho parlato con lui, ha voluto andare al Psg, capisco la sua scelta".



SU DZEKO - "Abbiamo un rapporto ottimo. Si sta allenando bene, è motivato. Con Mayoral? Difficile dall'inizio, la squadra lavora su un altro sistema di gioco".



SUI PORTIERI - "Domani gioca Mirante".



SUL DS - "La società lo sta cercando, ne abbiamo bisogno. E' importante averlo".



SULLA CLASSIFICA - "Ogni allenatore vuole sempre di più, ma possiamo lottare con queste squadre. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso e tornare in Champions".



SU VILLAR - "Sta crescendo molto, in questa stagione giocherà molto".



SUL BENEVENTO - "Hanno coraggio e fiducia, il loro tecnico è bravo. Sono forti e hanno esperienza, sarà difficile".