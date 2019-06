Paulo Fonseca, neo-allenatore della Roma, ha parlato in esclusiva al canale ufficiale del club giallorosso: "Essere il nuovo allenatore della Roma è un grandissimo piacere. Sono molto contento e molto motivato, è una grande sfida. Penso che tutti insieme potremo fare grandi cose qui a Roma. Quando la Roma mi ha chiamato ero molto contento, allenare la Roma è una cosa straordinaria, non ci ho pensato due volte, allenare la Roma è un obiettivo di ogni grande allenatore in Europa. Sono contento e motivato, come ho già detto, ho voglia di costruire qualcosa di speciale e qualcosa di diverso qui, con le mie idee. Possiamo fare grandi cose”.



SULL'INCONTRO CON PALLOTTA - "Con il presidente Pallotta abbiamo parlato delle nostre idee e della società, è stato un incontro proficuo, ho sentito il suo sostegno e si è dimostrato interessato alle mie idee".



SUL MONDO GIALLOROSSO - "La struttura mi ha fatto una bella impressione, c'è una bella atmosfera. Ora conoscerò meglio Trigoria, ma le prime sensazioni sono positive. Ora mi sento più esperto soprattutto, quella in Ucraina è stata una bella esperienza, allo Shakhtar abbiamo vinto molto. E' una sfida diversa allenare in Italia, sono pronto a iniziare a lavorare e trasmettere le mie idee con l’esperienza che ho maturato. Sono davvero molto motivato".



SULLA SFIDA IN PASSATO - "Mi ricordo molto bene l’Olimpico e la partita. Abbiamo perso 1-0 in quella occasione. E’ stato un momento difficile ma allo stadio c’era un’atmosfera fantastica e spero di poterla rivivere in ogni partita. Ci aiuterà sicuramente, avremo bisogno dei nostri tifosi e sono sicuro che ci saranno sempre e ci sosterranno come hanno fatto in quella partita".



SUL SUO CALCIO - “Ho le mie idee e le voglio applicare. La cosa più importante è costruire una squadra coraggiosa, questo è l’obiettivo principale. Credo che con questi giocatori sarà possibile costruire una squadra coraggiosa, che non abbia problemi a confrontarsi con le squadre più forti e con quelle più piccole. Voglio che i miei giocatori dimostrino coraggio e anche qualità nel gioco che esprimeranno. Innanzitutto la squadra dovrà conoscere le mie idee, dovremo motivare i giocatori. Sono calciatori di grande qualità e credo che con il nostro modo di giocare cresceranno ulteriormente e miglioreranno, così migliorerà anche la squadra. Come ho detto, voglio giocatori coraggiosi perché non sarà semplice attuare quello che sarà il nostro stile di gioco. Ma, come ho detto, credo molto nelle qualità di questi giocatori. Possiamo costruire una grande squadra".



MESSAGGIO AI TIFOSI - “Ai tifosi voglio dire che è nostra intenzione costruire qualcosa di speciale, qualcosa che li renderà orgogliosi di questa squadra partita dopo partita. Come detto, avremo bisogno del sostegno dei tifosi. Penso che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di grande e proporre un grande calcio. Per renderli orgoglio. Questa è la cosa più importante. Ma siamo certi che i tifosi saranno al fianco della squadra”.