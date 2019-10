"Non mi interessa quello che ha detto Capello di Zaniolo". La risposta è di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, che ha così parlato di Nicolò Zaniolo: "L'unica cosa che voglio dire è che Zaniolo ha un talento immenso, crediamo in lui; se qualcosa dall'esterno lo influenza, non lo so perché qui a Trigoria ha sempre un comportamento esemplare, dal primo giorno. Con noi è perfetto, oggi e sempre, un lavoratore serio. Questo mi interessa, punto e basta".