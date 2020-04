“Ci sono due giocatori dello Shakthar che mi interessano”.. Nel club ucraino il portoghese ha lasciato bei ricordi e tanti giocatori che lo seguirebbero volentieri in serie A.non ha fatto nomi, ma sono quattro i profili nel mirinoUn anno fa il suo agente ha rivelato l’interesse della Roma (e del Milan). E il giocatore ha implorato il club:Tutto vano. Lo Shakhar lo ha trattenuto e Taison ha comunque giocato un’ottima stagione con 9 gol e 7 assist in 16 partite. Il contratto in scadenza nel 2021 cambia le prospettive e stavolta il brasiliano può davvero partire, considerato che anon avrà altre opportunità per farlo. Può giocare sia come ala sia come trequartista e con Fonseca ha brillato sia in campionato sia nelle coppe europee.E’ un veroche lo accolse allo Shakhtar Donetsk quando non aveva nemmeno 19 anni. Eppure, nonostante la giovanissima età, il brasiliano si rivelò imprescindibile per la formazione ucraina di cui diventò uno dei pilastri. Mediano ma all'occorrenza anche trequartista, il classe 2000 è un giocatore duttile e servirebbe come il pane alla Roma.anche perchè non ha trovato la stessa fortuna con Castro (il nuovo allenatore) che lo ha impiegato solo il 36% delle volte da titolare.L’ideale per sostituire Under nel caso in cui il turco venga ceduto. Il brasiliano è un’ala veloce, che salta l’uomo e trova spesso anche la via del gol.è stato uno degli uomini simbolo di questa stagione dello Shakthar. E’ una pista calda da tempo ma sul giocatore c’è pure ilche però potrebbe farsi da parte proprio nel caso in cui dovesse arrivare Under dalla Roma. Prezzo: tra i 15 e i 20 milioni.E’ l’affare più semplice da concludere visto ildell’ucraino. Fonseca lo conosce bene visto che Kovalenko è esploso proprio nella prima stagione. Nasce come mediano, ma all’occorrenza può fare il trequartista. E’ bravo negli inserimenti senza palla e fa delle verticalizzazioni una delle sue armi migliori. Quest’anno, però, con il cambio di allenatore è un po’ sparito dai radar (giocando da titolare solo il 27%) e per questo il club ha deciso di non rinnovare il contratto. Ma con Fonseca potrebbe tornare al top.