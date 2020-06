Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla in conferenza stampa del Milan, rivale nella sfida di domani in campionato: "Il Milan è in un buon momento, hanno giocato bene. Per me è più forte rispetto a quello affrontato per ultimo. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi. La mia preoccupazione è per la mia squadra. Rebic? Sono tutti giocatori di qualità, non dovremo pensare ad uno solo, ma a tutta la squadra".



SUL MILAN DI BERLUSCONI - "Gullit, Van Basten, Baresi e Maldini. Li ho sempre ammirati molto mentre ero giovane. Anche gli allenatori erano tutti grandi. Hanno fatto cose fantastiche, è una delle squadre più belle che abbia mai visto".