, tecnico della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento, partendo dalla vittoria sul campo del Braga in Europa League: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, i giocatori hanno fatto oltre i loro ruoli e voglio questo tipo di mentalità nella nostra squadra".- "Cristante non è pronto per giocare, è possibile che Spinazzola giochi come difensore centrale".- "Vedrete domani".- "Stiamo lavorando soprattutto affinché torni al meglio. Con il lavoro che stiamo facendo non è importante il mese o il giorno, ma farlo bene. La voglia di Nicolò è importante in questo processo".- "Un po' è stato il modulo, un po' la mancata cessione (all'Inter, ndr). Il modulo è importante perché così lo favorisce, è il principale motivo della sua stagione. Giocando tanto, poi il calciatore acquista fiducia".- "Problemi a causa del campo del Braga? Il campo era molto pesante, fisicamente per la nostra squadra è stato difficile, ma penso che non sia dipeso dal terreno di gioco. Cristante spero ci sia peri l ritorno con il Braga".- "Questo non è importante per me. Quello che conta è concentrarmi sul presente. Con questi giocatori si sta creando un gruppo per i prossimi anni, avere giovani che possono continuare a crescere è troppo importante per la Roma".- "Può giocare come tutti, ma non so se lo farà domani".- "Stanno meglio, penso che rientrerà prima Kumbulla".- "Non abbiamo gerarchie, io e Savorani valutiamo al momento. Gioca quello che sta meglio. Pau sta giocando bene, è importante avere continuità ora, ma anche Mirante è pronto".- "Non possiamo dimenticare che lui si è fermato due mesi fa, ha bisogno di un lavoro individuale per recuperare. Ora è negli Stati Uniti per risolvere problemi burocratici, stiamo lavorando con lui per iniziare a lavorare con la squadra più velocemente".- "Ho pensato molto, ma dovete aspettare domani".- "Sono forti, costruiscono con criterio e poi è una squadra pericolosa da attaccare nella profondità. Dobbiamo essere concentrati al 100%, sono molto aggressivi in questo momento, servirà una buona partita difensivamente".