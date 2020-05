Paulo Fonseca si rilassa, con la famiglia, sul litorale romano. E, intercettato dai colleghi de LaLazioSiamoNoi.it, l'allenatore della Roma, in riva al mare, risponde così alla domanda sullo scudetto: "Scudetto alla Lazio? No, no, non scherziamo. Vincere il titolo è difficilissimo. Vedremo chi la spunterà".