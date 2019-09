Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 2-1 dai giallorossi contro il Bologna.



SUL CARATTERE DELLA SQUADRA - "Sì, prima di tutto c'è da dire che abbiamo giocato bene e meritato la vittoria. Nel secondo tempo il Bologna è salito e ha creato un paio di occasioni, ma abbiamo meritato per il carattere, l'unione e il coraggio che abbiamo dimostrato".



SULLA TENUTA FISICA - "Non possiamo dimenticare che abbiamo giocato in Europa League, giocare tanto è difficile per i giocatori, ma hanno reagito bene.



SUL GIOCO - "Ho visto molte partite del campionato, sono tutte pericolose. Sappiamo che anche avendo il possesso palla possiamo correre rischi, non è possibile controllare la gara senza concedere occasioni. Stiamo lavorando, ma credo che questo mio modo di giocare porti risultati, vogliamo sempre vincere".



SU DZEKO - "Penso che tutti i calciatori, non solo Dzeko, siano contenti di essere qui, lo potete vedere da come abbiamo giocato. Dzeko è fondamentale per il nostro gioco. Con me ha sempre lavorato bene, motivato, entusiasmato e felice. Confido molto in lui".