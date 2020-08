L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia: "Anche io sono deluso come i miei giocatori, ma devo dire che abbiamo meritato di perdere perché il Siviglia è migliore in questo momento. Ha giocato meglio di noi e dobbiamo accettare la loro superiorità. Ora è facile trovare spiegazioni, ma il principale responsabile sono io, senza scuse".



Sulle scelte di formazione: "Le rifarei, stavamo giocando bene con questo sistema nelle scorse partite, non avevo motivo di cambiare".