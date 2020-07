Paulo Fonseca è sotto esame per la prima volta da quando è sulla panchina della Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non è detto che l'allenatore portoghese ne esca indenne, soprattutto se la squadra non dimostrerà – con i fatti e non a parole – di essere totalmente dalla sua parte. Ieri c’è stato un faccia a faccia fra Fonseca e la squadra, che è stato il seguito di un vertice notturno tra Fienga e lo stesso tecnico portoghese. Un k.o. a Napoli non porterebbe a un esonero, ma a fine stagione senz’altro si farà un bilancio, anche se a nessuno sfugge come, se il portoghese è l’8° tecnico in 9 anni, ci deve essere a monte qualcosa che non funziona. Così ieri Fonseca si è confrontato con i giocatori, che gli hanno evidenziato come si sentano privi di energie, segno di una preparazione imperfetta. I giocatori di più esperienza hanno sottolineato come in questa fase sia meglio cercare correttivi, magari cambiando anche sistema di gioco, per utilizzarne alcuni che coprano di più la difesa (4-1-4-1 o 3-4-1-2).