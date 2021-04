Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma domani alle ore 18:00 alla Sardegna Arena, l'allenatore della Roma Pauloè intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole:Stanno bene, si sono allenati con la squadra. Saranno convocati tutti, vediamo se uno o l’altro potrà iniziare, ma dobbiamo gestire con attenzione la situazione. Sono soddisfatto di averli pronti per domani.E’ difficile gestire tante partite, principalmente quando non abbiamo tutti i giocatori, se ci sono tutti è più facile. Giocare ogni 3 giorni all’inizio della stagione e farlo adesso è diverso per i giocatori. Non penso che questo succede solo alla Roma, possiamo vedere cosa succede al Villarreal, che ha perso 2 delle ultime 3 partite. Anche l’Arsenal. E’ difficile da gestire.Vediamo domani.E’ stata una strategia per l’Atalanta. Adesso pensiamo al Cagliari, poi al Manchester.Alcuni.Il Cagliari è in un ottimo momento, ha fatto buoni risultati ultimamente. La squadra deve stare con la testa al campionato e deve essere motivata per questa partita con il Cagliari.Sta bene, come abbiamo visto con l’Atalanta. Adesso che abbiamo tutti sarà più semplice.No, è infortunato.