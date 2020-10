L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo la vittoria in Europa Leageu sul campo dello Young Boys: "Ho fiducia in tutti i miei calciatori, per questo come avevo detto alla vigilia ho fatto rircorso al turnover. Loro sono una squadra forte, hanno vinto le ultime 15 partite in casa battendo anche la Juve due anni fa. Era importante vincere, abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo pensare alla gara con il Milan, abbiamo fatto riposare qualcuno".