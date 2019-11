Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato a Roma TV dopo il successo per 3-0 di Istanbul in Europa League: "Sono soddisfatto della vittoria, abbiamo battuto una squadra forte. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo e gestito nel secondo".



QUALIFICAZIONE - "Sì, dobbiamo vincere la prossima, ma ora dobbiamo pensare alla difficile partita col Verona"



KLUIVERT - "Justin sta giocando bene, è cresciuto molto anche difensivamente e ha molta libertà di movimento in attacco. Quando attacchiamo Veretout apre gli spazi e Kluivert va centralmente in quegli spazi".



PROVA DI MATURITÀ - "Si, abbiamo gestito bene la partita, ma la cosa più importante è l'atteggiamento della squadra, abbiamo giocato con coraggio e ambizione"



DZEKO - "Lui è importantissimo, lavora bene nel pressing alto. Sono contento che stia ritrovando il gol".