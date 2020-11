Paulo Fonseca allenatore della Roma, ha parlato così dopo il successo col Genoa: “E’ stata una vittoria di carattere della squadra, sempre con l’atteggiamento forte. Abbiamo creato occasioni per fare più gol e nell’unico errore che abbiamo fatto loro hanno segnato. La squadra ha sempre avuto grande carattere. Come sempre dobbiamo mantenere la concentrazione fino alla fine, dopo il terzo gol era importante difendere bene e tutti i giocatori lo hanno capito. Sono molto contento per la personalità e il carattere della squadra".