L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato a Sky dopo la vittoria sul campo del Cluj in Europa League: "Ci siamo qualificati ai sedicesimi di finale, ma ora vogliamo il primo posto nel girone e dobbiamo vincere un'altra partita. Nonostante tante difficoltà, oggi i ragazzi hanno dimostrato grande personalità e grande carattere. Molti calciatori hanno giocato fuori ruolo, ma si sono sacrificati per la squadra e io sono molto soddisfatto. Tutti hanno fatto una buona partita".



"Ora testa al campionato, andiamo a Napoli. Intitolare lo stadio a Maradona è un omaggio che mi sembra giusto. Mi dispiace molto, è stato un giorno molto triste per tutti noi amanti del calcio. Io sono cresciuto guardando Maradona, è stato un grande idolo per tutti noi".