Poche ore e poi asarà Siviglia-Roma, partita valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico Fonseca parla in conferenza stampa, accompagnato da Mkhitaryan. Queste le parole dell’allenatoreI ragazzi sono molto motivati. E’ un’opzione poter giocare con Pellegrini nella posizione di Veretout ma anche Cristante può farlo. Vedremo domani.Zaniolo giocherà domani. Adesso ho dei dubbi tra Pellegrini e CristanteFare supposizioni non è mia abitudineLui giocherà dall’inizio ed è pronto per giocare.Noi siamo totalmente concentrati. I giocatori sono completamente motivati, non ho bisogno di far motivare la squadra. Tutti capiscono che è una partita importante, arriviamo qui con fiducia e ottimismo ed è per questo che la squadra è pronta per giocare con un club come il Siviglia.Chris era un giocatore molto importante per noi ma adesso non è qui. Dobbiamo pensare ai giocatori che sono qui, pronti per giocare. Sono molto fiducioso e giocherà Ibanez nella posizione di Smalling. Roger prima dell’infortunio ha sempre giocato bene e gli do fiducia.Questo è un tipo di partita diversa, se non vinci stai fuori. Ne abbiamo solo una, ma tutte le partite sono importanti. Io voglio sempre lo stesso, questa partita non è diversa dalle altre. L’ambizione è la stessa delle altre gare.