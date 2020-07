Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: "Stiamo meglio, la squadra è motivata e sicura. Oggi abbiamo creato molte situazioni per fare risultato. La squadra sta bene, ora pensiamo alla partita con la Juve poi col Siviglia".



SU ZANIOLO - "Titolare contro la Juve? Penso di sì, vediamo. Ho parlato con Zaniolo prima della partita e lui, molto onestamente, mi ha detto che non si sentiva pronto, ma penso che la prossima sia una buona occasione per farlo tornare dal primo minuto".



SULL'EUROPA LEAGUE - "Tutti parlano del fatto che dobbiamo vincere la coppa, tutti i nostri tifosi hanno questa voglia, come noi. Dobbiamo pensare però che non è facile. Giochiamo contro una squadra che ha vinto tante volte l’Europa League e ci sono tante altre squadre forti. Dobbiamo pensare prima al Siviglia, poi vediamo che succede".