Dopo l’eliminazione con la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia, per la Roma arriva anche la squalifica di un mese per Salvatore Foti. Il vice di José Mourinho, espulso nel corso del secondo tempo, starà fuori per le prossime settimane.



MOTIVO - Per Foti, c’è una serie di contestazioni da parte del giudice sportivo: si va dagli insulti alla terna arbitrale fino alle minacce e alle espressioni offensive nei confronti di Fabbri, nell’area davanti ai suoi spogliatoi. E poi espressioni blasfeme espresse subito dopo aver visto il cartellino rosso e minacce verso la panchina della Cremonese. Un comportamento non proprio esemplare.