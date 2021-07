AAA attaccante cercasi. La Roma è a caccia di un nuovo profilo offensivo da regalare a José Mourinho, che possa regalare soluzioni diverse da quelle che lo Special One ha già rosa. Tanti i profili seguiti da Thiago Pinto, tra questi ci sono Shomurodov del Genoa, che però non è considerato una prima scelta, e soprattutto Luis Diaz del Porto, autore di una grande Coppa America con la Colombia. I giallorossi sono pronti a mettere sul tavolo una proposta da 25 milioni di euro più bonus, ma i segnali che arrivano non sono incoraggianti. ​Il Porto vuole fare cassa: difficilmente avrà i soldi della clausola, 80 milioni, ma la richiesta è almeno di 35 milioni di euro.



SCHERZO SOCIAL - Un altro giocatore in lista è Sardar Azmoun, punta iraniana seguita in passata dal Milan, per il quale lo Zenit San Pietroburgo, al momento, fa muro. Con la squadra social del club russo che oggi, dopo un suo gol al Khimki, nella prima giornata della Russian Premier League, ha voluto scherzare sull'interesse giallorosso: "Mourinho, ignoralo". A Mou Azmoun piace molto, al momento non c'è però un'offerta in previsione. A meno che Dzeko...